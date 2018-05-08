Зелений Львів: у місті висадять 130 тисяч однорічних рослин

Сьогодні у Львові триває весняна висадка квітів. Комунальне підприємство «Зелений Львів» підготувало до висадження у місті близько 130 тисяч однорічних рослин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як розповів в.о. голови Франківської райадміністрації Орест Тимчишин, у районі зараз активно озеленюють вулиці, до цих робіт долучаються й місцеві жителі.

«Спільно з ЛКП „Зелений Львів“ на фасаді нашої адміністрації ми встановили приблизно 50 вазонів квітів, зокрема петуній. Також ми активно озеленюємо та заквітчуємо наші вулиці з приходом весни. Наша адміністрація закликає жителів активно насаджувати квіти та прикрашати ними свої дворики та підвіконня. Дякуємо мешканцям, які дбають про зовнішній вигляд своїх будинків і території біля них», − зазначив Орест Тимчишин.

Нагадаємо, до Дня міста у Стрийському парку з синьо-жовтих квітів облаштували клумбу у формі України.