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Зелений Львів: у місті висадять 130 тисяч однорічних рослин

Олена Карп'юк

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Сьогодні у Львові триває весняна висадка квітів. Комунальне підприємство «Зелений Львів» підготувало до висадження у місті близько 130 тисяч однорічних рослин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як розповів в.о. голови Франківської райадміністрації Орест Тимчишин, у районі зараз активно озеленюють вулиці, до цих робіт долучаються й місцеві жителі.

«Спільно з ЛКП „Зелений Львів“ на фасаді нашої адміністрації ми встановили приблизно 50 вазонів квітів, зокрема петуній. Також ми активно озеленюємо та заквітчуємо наші вулиці з приходом весни. Наша адміністрація закликає жителів активно насаджувати квіти та прикрашати ними свої дворики та підвіконня. Дякуємо мешканцям, які дбають про зовнішній вигляд своїх будинків і території біля них», − зазначив Орест Тимчишин.

Нагадаємо, до Дня міста у Стрийському парку з синьо-жовтих квітів облаштували клумбу у формі України.

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