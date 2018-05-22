Очільник Укравтодору визнав, що облавтодори не можуть забезпечити високий рівень обслуговування доріг

В.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) Славомір Новак вважає, що в державі наразі немає інших охочих підприємств, крім облавтодорів, для утримання автомобільних доріг загального користування. При цьому з наявним сьогодні виробничим потенціалом останні не здатні забезпечити високий рівень обслуговування доріг. Про це йдеться у його відповіді на запит народного депутата України Ігоря Васюника, копія якого є в розпорядженні Львівського порталу.

З 1 січня 2018 року набули чинності зміни до Закону України «Про автомобільні дороги», згідно з якими експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування та інших видів автомобільних доріг може здійснюватися на основі довгострокових (до семи років) договорів (контрактів) про утримання автомобільних доріг загального користування за принципом забезпечення їхнього експлуатаційного стану відповідно до нормативно-правових актів, норм та стандартів.

Очільник Укравтодору зазначив, що перш, ніж запроваджувати довгострокові контракти на експлуатаційне утримання доріг загального користування, Укравтодор вивчав відповідний світовий досвід. Під час цього вдалося виявити «проблемні питання, які мають бути врегульовані до запровадження вказаної моделі утримання автодоріг».

Серед цих «проблемних питань» – брак підрядних організацій, які були б зацікавлені в такій роботі. При цьому Славомір Новак наголосив, що облавтодори сьогодні не здатні забезпечити високий рівень обслуговування доріг.

«Крім того, як свідчить світовий досвід, такі контракти запроваджуються в країнах, де сформований ринок дорожніх послуг при утриманні автомобільних доріг, і економічний ефект їхнього запровадження в таких країнах як Норвегія, Голландія, Естонія, Австралія досягає 40%. В той же час в Україні, окрім облавтодорів (відносять до сфери управління Укравтодору), які вже не здатні своїм наявним виробничим потенціалом забезпечити високий рівень обслуговування доріг, підрядні організації, які зацікавлені у такій роботі, майже відсутні», – йдеться у відповіді.

Також у документі вказано, що Укравтодор сьогодні працює над розробкою форми типового договору на утримання автомобільних доріг загального користування. Його має затвердити Кабінет Міністрів України.

Зауважимо, що запит на інформацію стосовно введення контрактів на утримання автомобільних доріг загального користування нардеп надіслав також і міністру інфраструктури Володимиру Омеляну. І він, і Славомір Новак надіслали ідентичні відповіді на них.

Раніше Львівський портал повідомляв, що дороги на Львівщині є найдорожчі в Україні та з найменшим гарантійним терміном експлуатації. Уряд змусив підрядників давати до 10 років гарантії на відремонтовані дороги. Окрім того стало відомо, що непрозорість проведення тендерів на виконання дорожніх робіт призводить до того, що державні кошти «розпилюють» між собою три монополісти, які фактично займаються перекачуванням мільярдів бюджетних грошей.

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