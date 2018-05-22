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Чоловіку, який до смерті побив знайомого, «світить» до 15 років тюрми

Юлія Шпак

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38-річного мешканця Львівщини, якого підозрюють у вбивстві чоловіка, триматимуть під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

За процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, повідомлено про підозру 38-річному мешканцю Львівщини у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

«Подія трапилась у п’ятницю, 18 травня в будинку потерпілого у смт. Новий Яричів. Встановлено, що зловмисник напідпитку через побутовий конфлікт із своїм 59-річним знайомим, наніс йому численні удари руками та ногами у голову. Отриманні поранення виявились несумісними із життям, чоловік помер», – йдеться у повідомленні.

Кам’янка-Буським районним судом підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Довідково: санкція вказаної статті, передбачає до 15 років позбавлення волі.

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