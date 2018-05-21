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У Львові судитимуть росіянина, який хотів підкупити поліцейського

Олександр Косик

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У Львові судитимуть 35-річного уродженця Російської Федерації, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Про спробу підкупу правоохоронців повідомив 35-річний підполковник поліції.

Саме до нього звернувся зловмисник щоб вирішити питання про закриття кримінального провадження за ч.3 ст.303 КК України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

За таку «послугу» правопорушник обіцяв перереєструвати на службовця свій транспортний засіб марки Mitsubishi Lancer X орієнтовною вартістю 300 тисяч гривень.

Чоловіка затримали цьогоріч 18 квітня та повідомили про підозру.

Крім цього, на етапі досудового розслідування, суд застосовував до нього запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту.

На даний час судовий розгляд триває.

У разі доведення вини, чоловіку загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі та конфіскація майна.

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