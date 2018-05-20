Цьогорічний Велодень у Львові став наймасовішим за всі 12 років проведення

Сьогодні, 20 травня, у заїзді з нагоди Велодня у Львові взяли участь близько 1500 велосипедистів. Зважаючи на те, що минулого року до традиційного велозабігу долучились близько 910 велосипедистів, то цьогорічний заїзд став наймасовішим за всі 12 років проведення. Про це пише Zaxid.net, передає Львівський портал.

Колона велосипедистів сьогодні їхала за таким маршрутом: просп. Свободи (площа перед Оперою) — вул. Городоцька — вул. Кульпарківська — вул. Наукова — вул. Хуторівка — пр. Червоної Калини — вул. Стуса — вул. Снопківська — вул. Волоська — вул. Шота Руставелі — вул. Зелена — вул. І. Франка — вул. Князя Романа — площа Галицька — площа Міцкевича — пр. Свободи.

Загальна довжина маршруту — близько 20 км.

Головною метою заходу є популяризація велосипеда як екологічно чистого, дешевого і зручного засобу пересування містом, як способу дбати про своє здоров’я та підтримувати себе у хорошій фізичній формі.

Крім того, Велодень покликаний ще раз привернути увагу представників влади, бізнесу, громадських організацій, освіти до важливості створення та розвитку належної інфраструктури, проведення регулярної освітньої роботи з вивчення правил безпечної поведінки на дорозі усіма учасниками руху.

Зазначимо, що сьогодні під час Всеукраїнського Велодня відбувся також офіційний запуск велопатруля. Вже від завтра перші велосипедні підрозділи патрульних виїдуть у парки, сквери та на центральні вулиці міста.

Фото: Христина Процак