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Від завтра Львовом патрулюватимуть поліцейські на велосипедах

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 20 травня, на площі перед Львівською оперою відбувся офіційний запуск велопатруля. Вже від завтра перші велосипедні підрозділи патрульних виїдуть у парки, сквери та на центральні вулиці міста. Патрулюватимуть вони лише у теплу пору року. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львова.

 

«Символічним для запуску став саме Всеукраїнський «Велодень». Разом з велолюбителями велопатрулі подолають дистанцію у 20 кілометрів. Загалом зараз у нас є 10 інспекторів, які патрулюватимуть місто на двоколісних. Щодня виїжджатимуть два екіпажі, відтак ми ретельніше зможемо забезпечувати спокій у парках і скверах. Швидше долати дистанції» – зазначив начальник Управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко.

Устаткування, форму та екіпіровку для велопатруля забезпечила Консультативна місія Європейського Союзу. Наприкінці минулого року вона передала Патрульній поліції Львівщини велосипеди, комплекти уніформи та інше обладнання, вартістю понад 380 тисяч гривень. За цей час поліцейські пройшли спеціальну підготовку патрулювання вулиць на двоколісних.

Передане устаткування є частиною постійної допомоги від Консультативної місії ЄС у впровадженні однієї з найкращих європейських практик – взаємодії поліції з громадою (community policing).

Нагадаємо, 7 грудня минулого року патрульній поліції Львова передали велосипеди для патрулювання.

Фото: Андрій Москаленко

 

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