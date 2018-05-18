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Велодень-2018: у неділю Львовом проїдуть більше тисячі велосипедистів

Олена Карп'юк

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В неділю, 20 травня, у Львові відбудеться Всеукраїнський Велодень, участь у якому візьмуть понад 1000 велосипедистів. Захід організовує громадська організація «Lviv Bicycle Club» за сприяння управління молоді та спорту міської ради. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Учасники Велодня збираються у неділю, о 10:30 год., на площі перед Оперним театром. Об 11:00 год. стартує урочистий велопробіг, колона велосипедистів вирушить за таким маршрутом: просп. Свободи (площа перед Оперою) — вул. Городоцька — вул. Кульпарківська — вул. Наукова — вул. Хуторівка — пр. Червоної Калини — вул. Стуса — вул. Снопківська — вул. Волоська — вул. Шота Руставелі — вул. Зелена — вул. І. Франка — вул. Князя Романа — площа Галицька — площа Міцкевича — пр. Свободи.

Загальна довжина маршруту — близько 20 км.

Головною метою заходу є популяризація велосипеда як екологічно чистого, дешевого і зручного засобу пересування містом, як способу дбати про своє здоров’я та підтримувати себе у хорошій фізичній формі.

Крім того, Велодень покликаний ще раз привернути увагу представників влади, бізнесу, громадських організацій, освіти до важливості створення та розвитку належної інфраструктури, проведення регулярної освітньої роботи з вивчення правил безпечної поведінки на дорозі усіма учасниками руху.

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