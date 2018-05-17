За три роки на комунальний транспорт Львова виділили 700 мільйонів, – депутат

Протягом 2015-2017 років із бюджету Львова виділили 700 млн грн як поповнення статутних капіталів комунальних підприємств «Львівелектротранс» та АТП №1. Про це сьогодні, під час сесії Львівської міської ради розповів депутат Мирослав Данилків, передає кореспондент Львівського порталу.

Депутат наголосив, що така сума є немалою, відтак закликав чиновників міської ради прозвітувати щодо того, яким чином були витрачені ці 700 млн грн.

Водночас Мирослав Данилків зауважив, що комунальні підприємства-перевізники сьогодні працюють неефетивно, а питання транспортних перевезень у Львові взагалі «зависло».

«Договори з приватними перевізниками громадського транспорту у Львові завершуються вже в травні. Містом ширяться чутки, що ціну квитка піднімуть до 7 гривень. Але коли буде проведено новий конкурс? На яких умовах? Неефективність роботи комунальних підприємств, відсутність конкурентних умов між комунальними та приватними перевізниками, непрозора співпраця між перевізниками та владою, застаріла система оплати проїзду та неякісні транспортні засоби – все це те, що гальмує розвиток громадських перевезень у Львові», – зазначив Мирослав Данилків.

Як повідомляв Львівський портал, перевізники Львова хочуть підняти вартість проїзду до 7 гривень.

Однак у Львівській міськраді зауважили, що питання про підняття вартості проїзду в маршрутках можна буде розглядати лише після проведення конкурсу перевізників, який мають оголосити вже скоро.

Як відомо, сьогодні Львів обслуговує комунальний перевізник АТП №1, а також чотири приватні перевізники: «Міра і К», «Успіх БМ», «АТП-14630» та «Фіакр Львів».

Востаннє тариф на проїзд у маршрутках Львівська міська рада підняла у грудні 2017 року – із 4 до 5 гривень.