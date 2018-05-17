ОСТАННІ НОВИНИ

За три роки на комунальний транспорт Львова виділили 700 мільйонів, – депутат

Наталя Дуляба

|

Протягом 2015-2017 років із бюджету Львова виділили 700 млн грн як поповнення статутних капіталів комунальних підприємств «Львівелектротранс» та АТП №1. Про це сьогодні, під час сесії Львівської міської ради розповів депутат Мирослав Данилків, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Депутат наголосив, що така сума є немалою, відтак закликав чиновників міської ради прозвітувати щодо того, яким чином були витрачені ці 700 млн грн.

Водночас Мирослав Данилків зауважив, що комунальні підприємства-перевізники сьогодні працюють неефетивно, а питання транспортних перевезень у Львові взагалі «зависло».

«Договори з приватними перевізниками громадського транспорту у Львові завершуються вже в травні. Містом ширяться чутки, що ціну квитка піднімуть до 7 гривень. Але коли буде проведено новий конкурс? На яких умовах? Неефективність роботи комунальних підприємств, відсутність конкурентних умов між комунальними та приватними перевізниками, непрозора співпраця між перевізниками та владою, застаріла система оплати проїзду та неякісні транспортні засоби – все це те, що гальмує розвиток громадських перевезень у Львові», – зазначив Мирослав Данилків.

Як повідомляв Львівський портал, перевізники Львова хочуть підняти вартість проїзду до 7 гривень.

Однак у Львівській міськраді зауважили, що питання про підняття вартості проїзду в маршрутках можна буде розглядати лише після проведення конкурсу перевізників, який мають оголосити вже скоро.

Як відомо, сьогодні Львів обслуговує комунальний перевізник АТП №1, а також чотири приватні перевізники: «Міра і К», «Успіх БМ», «АТП-14630» та «Фіакр Львів».

Востаннє тариф на проїзд у маршрутках Львівська міська рада підняла у грудні 2017 року – із 4 до 5 гривень.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки з «АТБ»
Петро АДАМЕНКО
День вишиванки з «АТБ»

Ініціатива чернівецьких студентів, які понад десять років тому в третій четвер травня вдягли вишиванки на заняття, стала...

Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування

До першого зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року залишився ОДИН ТИЖДЕНЬ! Звучить страшно… Проте саме цим відчуття...

Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська
Соломія ГОЛОВІНА
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська

Скільки ложечок цукру ви кладете до кави? А яку кількість тістечок з'їдаєте, посьорбуючи чай? Експерти рекомендують сутт...

Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...