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У мерії спростовують інформацію про подорожчання проїзду у львівських маршрутках

Наталя Дуляба

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Найближчим часом вартість проїзду у маршрутках Львова не подорожчає. Питання про підняття тарифів на проїзд у міській раді зможуть розглядати лише після проведення конкурсу перевізників. Про це Львівському порталу повідомив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

 

«Питання про підняття вартості проїзду у маршрутках Львова сьогодні не стоїть. Певні ЗМІ, які поширили інформацію про підняття вартості, просто перекрутили мої слова. Тому наголошу, що можливість дорожчання проїзду у міських маршрутках можна буде розглядати лише після проведення конкурсу перевізників, який ми вже скоро оголосимо. І лише якщо компанії-перевізники, які виграли в конкурсі, подадуть свої розрахунки щодо вартості проїзду. Але наразі зарано говорити про збільшення тарифу на проїзд у маршрутках», – розповів Сергій Бабак.

Зазначимо, у лютому цього року у Львівській міськраді затвердили нові зразки договорів із міськими перевізниками. Однак крім штрафних санкцій за невипуск машин на маршрути, за незадовільний санітарний стан автобусів, договори передбачають також і встановлення тарифу на проїзд.

Зокрема, під зразком додатка нового договору з перевізником є графа «вартість проїзду». Відтак по завершенню конкурсу перевізників, вартість проїзду у львівських маршрутках може все-таки зрости.

Як відомо, сьогодні Львів обслуговує комунальний перевізник АТП №1, а також чотири приватні перевізники: «Міра і К», «Успіх БМ», «АТП-14630» та «Фіакр Львів».

Нагадаємо, вчора виконком міської ради затвердив нові тарифи на проїзд в трамваях та тролейбусах. Із 16 квітня вартість разового проїзду в електротранспорті Львова коштуватиме 5 грн, студентський, учнівський квиток – 2,5 грн.

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