На Львівщині обрали кращу медсестру

Сьогодні, 16 травня, у Палаці естетичного виховання учнівської молоді на площі Петрушевича, 2 відбулись святкування з нагоди Міжнародного дня медсестри, а також нагородження переможця конкурсу професійної майстерності медичних сестер «Краща сестра медична Львівщини – 2018». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Перше місце у конкурсі посіла медична сестра приймального відділення Рава-Руської районної лікарні Марія Гринчук, набравши у змаганні 278 балів із 300 можливих.

Загалом участь у змаганні взяли 35 медичних сестер–переможців внутрішньолікарняних конкурсів закладів охорони здоров’я області.

«Наші медичні сестри вартують уваги не лише в день свята, а й щодня впродовж всього професійного життя. Без праці медичної сестри та її підтримки, без її професійності та вчасно поданого інструментарію не буде успіху в лікуванні пацієнта. Медсестра – це надійний тил і почуття захищеності для кожного пацієнта. Та велика жертовна праця, недоспані ночі, час, що ви могли би присвятити собі і своїй родині, вартують глибокої пошани та подяки», – зазначила під час нагородження фіналістів директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.

Переможці конкурсу «Краща сестра медична Львівщини – 2018», окрім цінних подарунків та сертифікатів, отримають можливість взяти участь у тижневому навчанні для підвищення своєї професійності в межах партнерської програми із групою клінік в німецькому Потсдамі.

Нагадаємо, львівські медсестри зможуть здобувати післядипломну освіту в Німеччині.