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У Львові обиратимуть найкращу медсестру

Олена Карп'юк

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16 травня, у Міжнародний день медсестри, у Львові визначатимуть переможця конкурсу «Краща медична сестра Львівщини–2018». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

Цього року у змаганні взяли участь 35 медичних сестер – переможців внутрішньолікарняних конкурсів закладів охорони здоров’я області.

Теоретичний та практичний етапи конкурсу вже відбулися на базі Комунальної міської дитячої клінічної лікарні.

Перший етап конкурсу передбачає проведення тестування, другий – оцінку практичних навичок з медсестринства в терапії, хірургії та педіатрії, а також демонстрацію техніки хірургічної та гігієнічної обробки рук.

Cам фінал конкурсу та нагородження переможців відбудеться уже 16 травня.

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