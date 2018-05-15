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Львівські медсестри зможуть здобувати післядипломну освіту в Німеччині

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 15 травня, на базі Львівського медичного коледжу післядипломної освіти за підтримки департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА відбулася зустріч делегації клініки Ернст фон Бергманн (м. Потсдам, Німеччина), на якій був підписаний меморандум про міжнародне співробітництво. Його метою є налагодження німецько-українського партнерства в післядипломній освіті медичних сестер. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Як зазначила директорка Львівського медичного коледжу післядипломної освіти Леся Вовк, співпраця з німецькою клінікою має вивести на нові етапи розвитку післядипломну освіту медичних сестер.

У свою чергу голова правління мережі клінік Ернст фон Бергманн Штеффен Гребнер підкреслив, що освіті медичного персоналу потрібно надавати особливої уваги:

«Освіта медичного персоналу – надзвичайно важлива річ. Ми збудували освітню школу, щоб надавати допомогу в навчанні. Якщо не інвестувати в навчання, допомога не буде вважатися повною. Ми й від вас сподіваємось отримувати досвід, тому співпраця буде двосторонньою».

Нагадаємо, завтра, 16 травня, у Львові вибиратимуть найкращу медсестру.

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