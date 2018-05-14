Завтра депутати визначатимуться бути чи не бути Гичці директором клінічної лікарні?

Завтра, 15 травня, під час засідання сесії Львівської облради депутати мають намір розглянути питання про призначення на посаду генерального директора Львівської обласної клінічної лікарні Михайла Гички. Хоча цього питання в переліку завтрашнього порядку денного немає. Про заявила депутат Львівської обласної ради Парасковія Дворянин, інформує «Львівський прес-клуб».

«У нас вже є інформація, що це питання буде внесено з голосу», – заявила вона.

Як повідомляв Львівський портал раніше, комісія з визначення директора Львівської обласної клінічної лікарні рекомендувала на посаду очільника медзакладу діючого керівника Михайла Гичку.

Нагадаємо, Михайло Гичка є сватом народного депутата України від БПП Богдана Дубневича: його син Назарій Гичка одружений на доньці одіозного львівського бізнесмена і торік він посів друге місце у списку найбагатших медиків України.