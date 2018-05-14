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Завтра депутати визначатимуться бути чи не бути Гичці директором клінічної лікарні?

Дарина Смеречанська

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Завтра, 15 травня, під час засідання сесії Львівської облради депутати мають намір розглянути питання про призначення на посаду генерального директора Львівської обласної клінічної лікарні Михайла Гички.  Хоча цього питання в переліку завтрашнього порядку денного немає. Про заявила депутат Львівської обласної ради Парасковія Дворянин, інформує «Львівський прес-клуб».

 

«У нас вже є інформація, що це питання буде внесено з голосу», – заявила вона.

Як повідомляв Львівський портал раніше, комісія з визначення директора Львівської обласної клінічної лікарні рекомендувала на посаду очільника медзакладу діючого керівника Михайла Гичку.

Нагадаємо, Михайло Гичка є сватом народного депутата України від БПП Богдана Дубневича: його син Назарій Гичка одружений на доньці одіозного львівського бізнесмена і торік він посів друге місце у списку найбагатших медиків України.

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