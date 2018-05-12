Супрун розповіла, як українцям шукати свого сімейного лікаря

Сьогодні, 12 травня, у Львові під час дискусії в рамках львівського Дитячого форуму в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла, як українцям шукати та обирати свого сімейного лікаря, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, на сьогодні в Україні вже більше ніж 3,5 мільйонів підписали декларації з лікарями, що становить майже 9% від всього населення.

«Кожного дня до 190 тисяч українців обирають своїх лікарів. Це втричі більше від того, що ми очікували. Бачимо, що українці вже готові шукати сімейних лікарів та обирати їх. Також позитивним є те, що для більшості українців в пріоритеті є здоров’я, бо роками воно було на найнижчому пріоритеті», – зазначила вона.

Уляна Супрун розповіла, яким має бути хороший лікар?

Лікар наполегливо рекомендує вакцинуватися. Лікар знає, що не існує ніякої ВСД, знає, що можна мочити манту. Адже це ті речі, які доказова медицина вже давно довела. Лікар також знає, що гомеопатія – це витягування грошей з хворих, це не лікує. Лікар не призначає антибіотиків на початку застуди і не надає імуномодулятори, щоб підсилити імунітет, оскільки це не працює. Лікар не виписує рецепти на бланках, де є реклами ліків.

Як знайти свого лікаря?

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун зазначила, що в обранні сімейного лікаря важливим є довіра.

«Головне мати довіру до свого лікаря, бо це людина, яка буде разом з вами, буде опікуватися вашим здоров’ям, це людина, яка роками буде лікувати вас, буде знати вашу медичну історію. І тому потрібно зрозуміти, чи будемо ми їм довіряти. Як можна довідатися, чи довіряємо ми лікарю? Подумайте, чи змогли б ви поговорити зі своїм лікарем про деякі особисті моменти свого життя? Якщо так, то цей лікар буде хорошим і ви довіряєте йому», – пояснила вона.

Як все ж таки обрати сімейного лікаря?

Також Уляна Супрун порадила звернутися із проханням порадити сімейного лікаря до п’ятьох своїх друзів.

«Обирати – це дія. Тобто, потрібно піти і знайти спеціаліста, який буде вашим сімейним лікарем. Зайдіть у контакти свого телефону і знайдіть п’ять друзів чи знайомих та напишіть їм повідомлення із запитанням, кого б ви порекомендували на сімейного лікаря? Так обирають лікарів по всьому світі, ми обираємо лікарів завдяки рекомендаціям, бо думаємо, що наші друзі знають кращих лікарів і можуть нам порекомендувати», – додала в.о. міністра охорони здоров’я України.

Нагадаємо, у межах медреформи із 2 квітня в Україні стартувала кампанія «Обери свого лікаря». Підписувати декларацію із лікарем можна лише тоді, коли його медзаклад зареєстрований у системі eHealth. Покрокову інструкцію обрання лікаря дивіться тут.

Фото: Львівський портал