Чи лікуватимуть пацієнтів, які не підписали декларацію з лікарем?

На даний момент лікар зобов’язаний надати невідкладну медичну допомогу незалежно від того, підписана у пацієнта з лікарем декларація чи ні. Про це сьогодні, 12 травня, під час дискусії рамках львівського Дитячого форуму розповіла в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, передає кореспондент Львівського порталу.

«У разі якщо пацієнт потребує екстреної чи невідкладної допомоги, але не підписав договору з лікарем, то медик зобов’язаний надавати медичну допомогу. Однак ми хочемо, щоб кожен підписав декларацію із сімейним лікарем, адже це наш вхід до системи охорони здоров’я. Така система є у всьому світі», – зазначила в.о. міністра охорони здоров’я.

За словами сімейного лікаря Амбулаторії сімейної медицини в смт. Краковець Ігоря Заставного,на даний час у випадку, якщо людина захворіла і не підписала декларацію з сімейним лікарем, то вона повинна діяти за «дільничним» принципом, тобто звертатися безпосередньо до того лікаря, який обслуговував пацієнта раніше.

«Будуть існувати так звані «червоний» та «зелений» список. «Червоний» список – це ті пацієнти, які не підписали декларацію з сімейним лікарем. У цьому випадку людина може звернутися до терапевта, педіатра чи сімейного лікар, у якого раніше обслуговувалися. Варто зазначити, що зараз кошти за пацієнтів сплачуватимуть сімейному лікарю навіть у тому випадку, якщо пацієнт не уклав з ним договору, але раніше обслуговувався у нього. Однак він отримує за вас менше коштів, не 370 гривень, а 240 гривень»,- сказав він.

Окрім цього, Уляна Супрун додала, що з 1 липня на рівні первинної медицини у всіх закладах охорони здоров’я оплата за послуги лікаря здійснюватиметься централізовано.

«На даний час вже є 55 громад, які на 100% готові підписати договори із Національною службою здоров’я. Будемо сподіватися, що незабаром ще більше закладів України будуть готові підписати ці договори. Оскільки з 1 липня буде перший транш коштів, а вже 1 жовтня буде другий. Ми хочемо, щоб більшість закладів перейшла на нове фінансування», – додала вона.

Нагадаємо, у межах медреформи із 2 квітня в Україні стартувала кампанія «Обери свого лікаря». Підписувати декларацію із лікарем можна лише тоді, коли його медзаклад зареєстрований у системі eHealth. Покрокову інструкцію обрання лікаря дивіться тут.