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Стало відомо, скільки мільйонерів живе на Львівщині

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У Львівській області станом на 8 травня 185 громадян Львівщини задекларували доходи за 2017 рік в сумі більше 1 млн. гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

Сума задекларованих доходів становить 900,4 млн. гривень. За результатами декларування мільйонери мають додатково сплатити 25,0 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та 3,3 млн.грн. військового збору. У порівнянні з минулим роком, кількість мільйонерів збільшилась на 36 громадян (за 2016 рік – 149 громадян) та  задекларовано до сплати на 10 млн.грн. більше (за 2016 рік – 15,0 млн.грн.). Найбільше громадян -мільйонерів проживають: 113 громадян – у місті Львові, 11 – у м. Стрий, 7 – у м.Трускавець.

Згідно поданих декларацій громадянами-мільйонерами задекларовано наступні види доходів:

продаж майна – 41 громадянин;

дивіденди, проценти – 30 громадян;

заробітна плата – 28 громадян;

інвестиційний прибуток – 27 громадян;

спадщина, дарування – 25 громадян;

іноземні доходи – 24 громадян;

оренда – 10 громадян.

Нагадаємо Львівський портал раніше писав, що за підсумками деклараційної кампанії наймолодшому мільйонеру України – 7 років, а найстаршому – 99.

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