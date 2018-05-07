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В Україні зросла кількість мільйонерів. Наймолодшому всього 7 років

Омелян Шевчук

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За підсумками деклараційної кампанії наймолодшому мільйонеру України – 7 років, а найстаршому – 99. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України.

 

За словами в.о. голови ДФС України Мирослава Продана, доходи у розмірі понад 1 млн грн, отримані у 2017 році, задекларували 4063 платники податків.

«Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість цьогорічних мільйонерів зросла на 16%, або на 559 осіб. При цьому один громадянин задекларував дохід у розмірі понад 1 млрд грн», – зазначив Мирослав Продан.

Як розповів очільник ДФС, найбільшу кількість мільйонерів – 2270 платників складають громадяни віком від 45 років і вище. Серед вікової категорії від 30 до 45 років – 1605 мільйонерів, до 30 років – 188. Водночас наймолодшому платнику податків, чиї статки сягнули мільйона, виповнилося 7 років (м. Черкаси), а найстаршому – 99 років (м. Київ).

Свої доходи громадяни-мільйонери отримали у вигляді:

інших доходів (наприклад, додаткове благо, відсотки, нараховані на депозитні рахунки в банку, дивіденди тощо) – 9,8 млрд грн;

іноземних доходів – 6,2 млрд грн;

доходів від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та нерухомого майна – 3,6 млрд грн;

доходів від успадкування (отримання у дарунок) майна – 2,5 млрд грн.

«Майже 44% від загальної кількості мільйонерів перебувають на податковому обліку в м. Києві – 1816 осіб. Серед лідерів також Харківська – 299, Дніпропетровська – 269, Київська – 275 та Одеська – 207 області», – повідомив Мирослав Продан.

За його словами, середньостатистичний річний дохід одного громадянина – мільйонера по Україні складає 8,2 млн гривень. Водночас одного платника – мешканця Волинської області – 18,4 млн грн, Донецької – 12,2 млн грн, Сумської – 11,4 млн грн, міста Києва – 10,1 млн грн, Херсонської – 9,9 млн грн та Київської областей – 8,6 млн гривень.

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