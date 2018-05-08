«Онур» переміг у чергових торгах на понад 300 мільйонів за ремонт 31 км дороги від Самбора до Борислава

Служба автомобільних доріг у Львівській області за результатами відкритих торгів 2 травня підписала договір на поточний середній ремонт дороги Т-14-15 Мостиська – Самбір – Борислав за 308,4 млн грн з ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл». Про це стало відомо з сайту публічних закупівель Prozorro, інформують Наші Гроші. Львів.

Дорогу ремонтуватимуть на ділянці км 38+858 – км 69+938, тобто від Самбора до Борислава. Загалом понад 31 км, середня вартість ремонту становитиме 9,9 млн грн/км.

До участі в торгах зголосилося три компанії, однак ПП «Полтавабудцентр» Славіка Асланяна не допустили до аукціону. Згідно з протоколом, компанія підтвердила досвід щодо влаштування верхнього шару покриття на 103,1 тис. кв. м, а потрібно було не менше 132 тис. кв. м. Так само підтвердила довідками суму договорів на 30,6 млн грн, а повинна була на 56,6 млн грн, оскільки таку цифру вказала в поданій таблиці.

А тому на аукціоні конкуренцію «Онуру» з пропозицією в 312 млн грн складало одеське ТОВ «Автомагістраль-Південь», яке пропонувало свої послуги за 319,4 млн грн. В результаті аукціону кінцева пропозиція одеситів була на 100 тис. грн дорожчою.

Згідно з договірною ціною, на заробітні плати «Онур» витратить понад 1,85 млн грн, а прибуток становитиме майже 390 тис. грн. Ремонт дороги мають закінчити до кінця року.

За даними видання, ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» зареєстроване у Києві. Кінцевими бенефіціарними власниками є Онур та Ісхан Четінджевіз (99,77%), а також львів’янин Олег Фаріон (0,23%).

Раніше Львівський портал повідомляв, що дороги на Львівщині найдорожчі в Україні та з найменшим гарантійним терміном експлуатації. Після цього Уряд змусив підрядників давати до 10 років гарантії на відремонтовані дороги. Окрім того стало відомо, що непрозорість проведення тендерів на виконання дорожніх робіт призводить до того, що державні кошти «розпилюють» між собою три монополісти, які фактично займаються перекачуванням мільярдів бюджетних грошей.

Також стало відомо, які дороги ремонтуватимуть на Львівщині у 2018-му. Інтерактивна мапа. Які вулиці ремонтуватимуть у 2018 році у Львові дивіться ТУТ.