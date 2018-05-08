Львівських перевізників оштрафували за виявлені під час перевірки порушення

Сьогодні, 8 травня, департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА спільно із державними інспекторами управління Укртрансбезпеки у Львівській області та патрульними провели позапланову перевірку автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення на території Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Перевірки відбулися на підприємствах ПАТ «Львівське АТП-14630» та ТзОВ «Міра і К» під час випуску автобусів на маршрути.

За результатами перевірки було складено п’ять актів про порушення вимог транспортного законодавства України та дві постанови. Зокрема, за неналежний технічний стан автотранспортних засобів, відсутність засобів гасіння пожежі тощо.

Нагадаємо, в межах операції «Перевізник» львівські патрульні вже провели дві перевірки у автоперевізників.