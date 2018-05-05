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У Львові патрульні під час перевірки двох АТП знайшли порушення

Юлія Шпак

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У Львові патрульні зранку перевірили виїзд на рейс маршруток з двох АТП. На одному з них механік отримав постанову. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Патрульні приїхали проводити операцію «Перевізник» на два АТП: на вулиці Довгій та Навроцького. На одному із підприємств механік отримав постанову за ч.1 ст.128 КУпАП(Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством). Штраф за таке 680 гривень.

В присутності поліцейських він почав ретельніше перевіряти маршрутки і завернув 3 несправних автомобіля. Ще 1 завернули патрульні, оскільки, не було діючого полісу обов’язкового технічного контролю.

На вулиці Навроцького патрульні завернули одразу дві маршрутки, оскільки ті були без протоколу технічного огляду. Тимчасово виїзд усього транспорту зупинили, оскільки в жодній з маршруток не було таких протоколів. За деякий час приїхав директор в кабінеті якого лежали необхідні документи, які підтверджували справність маршруток. Він їх роздав усім водіям і випустив на лінію. Два автомобіля після огляду завернули механіки назад на АТП.

Фото: Патрульна поліція у Львівській області

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