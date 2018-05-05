У Львові відбувся Козацький Форум

Сьогодні, 5 травня, у Львові розпочався III Козацький Форум. Гасло цьогорічного форуму – «Козацтво – Минуле – Сьогодення – Майбутнє!». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Учасники Форуму поклали квіти до пам’ятника В’ячеславу Чорноволу. Опісля відбулась дискусія та висунення пропозицій від отаманів «Січі».

До учасників Козацького Форуму звернувся народний депутат України Ігор Васюник. Він зазначив, що представники українського козацтва започаткували військову славу України, першими показали, хто є господарем на українській землі.

«Мені надзвичайно приємно і почесно бути тут серед таких сильних, мужніх синів українського народу – серед представників українського козацтва, серед тих лицарів, які першими в Україні започаткували військову славу нашої неньки України, які першими показали і доказали, хто є господарем на нашій українській землі. Напевно ті хлопці, які зараз відстоюють наші східні українські кордони розуміють, що вони є нащадками українських козаків, і вони є горді того. І я впевнений, що ми переможемо в цій українсько-російській війні. Нам потрібно всім триматися разом, бо разом ми можемо показати і довести, що ми – це сила, що наша земля буде вільною і сильною. І я переконаний в тому, що перемога в тій непростій на сьогоднішній день війні буде за українським народом. Україна має славне минуле, України має славне сьогодення і я впевнений, що за Україною буде славне майбутнє», – сказав Ігор Васюник.

Завершиться Козацький Форум спільним приготуванням та частуванням справжнім козацьким кулішем.

Фото: Львівський портал, ЛОДА