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На «Юності» відбувся перший матч після часткового ремонту стадіону

Омелян Шевчук

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Сьогодні, 28 квітня, о 14.00 год. на частково відремонтованому стадіоні «Юність», що на вул. Болгарській, 4, відбувся перший матч Чемпіонату Європи з регбі між збірними України та Угорщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Як повідомляв Львівський портал раніше, ремонт стадіону «Юність» розпочали у 2017 році, там розпочали капітальний ремонт правої трибуни та гардеробних. Однак на завершення необхідних робіт потрібні були додаткові кошти. Після цього депутати Львівської міської ради виділили із бюджету Львова ще 1 млн грн.

Раніше планувалося, що на реконструкцію львівського стадіону «Юність» в парку культури витратять майже 14 мільйонів гривень.

Роботи на стадіоні «Юність» виконує Комерційно виробничо-приватна фірма «Будекстра», яка виграла тендер. Також буде здійснено реконструкцію існуючої цегляної будівлі гардеробних з душовими із розширенням за рахунок надбудови та пристосуванням під адміністративно-господарський комплекс на території стадіону «Юність». Виконавець робіт – ТОВ «Будмонтажресурс», який виграв за результатами тендеру.

А як повідомляв Львівському порталу директор Парку культури Олександр Молодий, стадіон «Юність» переобладнують за кращими англійськими зразками регбійних стадіонів. Під час другої черги будівництва на стадіоні планують встановити ще одну трибуну та прокласти бігові доріжки.

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