У Садового обіцяють, що проїзд у львівських маршрутках не подорожчає

Львівська міська рада не розглядає питання підвищення тарифів на проїзд у маршрутках до семи гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як пояснив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, до роботи приватних перевізників є багато зауважень.

«Позиція міської ради однозначна — ми не розглядаємо питання підвищення тарифів. Навпаки, маємо багато зауважень і претензій до роботи приватних перевізників. Якщо вихід на рейс комунального транспорту становить 90% і більше, то на приватних маршрутах — 50−60%. Така ситуація є не припустимою і викликає обурення як наше, так і мешканців.

Маємо багато зауважень і вимагаємо від перевізників, в першу чергу, забезпечити вихід на рейси тієї кількості маршруток, яка передбачена відповідно до паспортів, яка прописана в договорах, які з ними було укладено після перемоги в конкурсі, забезпечити перший, ранковий, та останній, вечірній, рейси. Також вимагаємо забезпечити якісний стан автобусів, привести їх до належного санітарного стану, забезпечити належну культуру поведінки водіїв, видачу квитків.

Як можна говорити про економіку і якість інші речі, коли вихід на маршрут становить 50−60% від необхідної кількості? Говорити про підвищення тарифів, не вчиняючи жодних дій для покращення послуги з перевезення, не виконуючи своїх зобов’язань відповідно до договору, неприпустимо», — наголосив Сергій Бабак.

Як повідомляв Львівський портал, перевізники Львова подали свої підрахунки щодо нового тарифу на проїзд у розмірі 7 гривень.

Голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка зазначив, що конкурс на перевізників у місті мають оголосити до 5 травня, після цього підніматимуть питання про встановлення тарифу на проїзд в маршрутках у розмірі 7 грн.

Також додамо, що 14 березня Кабмін прийняв постанови №196 та №197, якими фактично запроваджує в державі добровільну монетизацію пільг за проїзд пільговиків усіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах. Детальніше про це читайте у матеріалі Львівського порталу «Монетизація пільг: реальний порятунок чи чергова мильна бульбашка?».