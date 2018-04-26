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У Львові п’яний водій, який порушив ПДР, вдавав перед патрульними німого

Юлія Шпак

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У Львові нетверезий водій, аби уникнути покарання, вдавав перед патрульними німого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Вчора близько 23 години на вулиці Замарстинівській патрульні помітили автомобіль Great Wall, який їхав з вимкненими фарами. Коли транспортний засіб зупинили, то водій не спілкувався з патрульними, а жестикулював, ніби німий. Він дав зрозуміти патрульним, що не може говорити.

На чоловіка винесли постанову за порушення правил дорожнього руху. Також від нього відчули інспектори запах алкоголю. Водій погодився пройти на місці перевірку на пристрої драгер, однак так і не зміг його продути попри усі спроби. Раптом патрульні почули, що чоловік сказав кілька слів і зрозуміли, що він вдає, що не може говорити.

Порушника відвезли у медичний заклад на перевірку і вже там у нього поступово почав повертатися дар мови. Він зізнався патрульним, що вживав того вечора коняк. Медики підтвердили, що чоловік нетверезий. Тож, чудом зцілений водій отримав протокол за нетверезе кермування.

Відео: Патрульна поліція у Львівській області

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