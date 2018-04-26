Іван Велійка: «Органи місцевого самоврядування мають знайти десятки мільйонів на монетизацію»

Голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка про те, що органам місцевого самоврядування буде не під силу компенсація пільговикам за проїзд у маршрутках.

«Відомо, що основною проблемою в галузі пасажирських перевезень нині є питання організації та впорядкування пільгових перевезень. Так, Кабмін прийняв постанову №197, якою хоче впровадити монетизацію пільг на транспортні послуги. Це означає, що громадяни, які раніше користувалися безкоштовним проїздом у транспорті з 24 травня повинні оплачувати за проїзд, а їхні витрати на користування транспортом мають компенсовувати органи місцевого самоврядування.

Хоч закцентувати увагу на тому, що органи місцевого самоврядування мають знайти десятки мільйонів гривень для компенсації за пільговий проїзд тим громадянам, які мають таке право відповідно до законодавства. Але ж пільги надавали не органи місцевого самоврядування, а Верховна Рада. Відповідно, правильно було б, якби виплату компенсаційних коштів проводили ті органи, які надають право пільгового проїзду. Тобто, якщо таке передбачено законами, це має робити Верховна Рада і Кабмін, якщо такі рішення приймають органи місцевого самоврядування на рівні сесій обласних, районних, міських рад, то ці кошти мали б віднаходити у себе в бюджетах ці органи і компенсувати їх людям… На органи місцевої влади накидають такі обов’язки, які вони не можуть потягнути.

Позитивом є те, що з-під удару виводяться транспортні підприємства. При монетизації пільг, на мою думку зникне 70% скарг, які нині існують. Тому що буде відсутній конфлікт між водієм і пасажиром, з’явиться інший – між представниками органів місцевої влади і громадянином.

Чому нині піднімаємо це питання? 24 травня – це дедлайн: час, коли постанова вступає в дію. Але, на жаль, донині ми поки не маємо жодної інформації від Львівської ОДА і мерії стосовно того, яким чином органи місцевої влади бачать втілення в життя постанови Кабміну №197. Вже час приймати якісь рішення і пояснити тим, хто надає послуги на ринку пасажирських перевезень, як ми будемо працювати з 24 травня…

Якщо нині і місто, і область скажуть, що вони не готові до монетизації, ми будемо ставити питання про перегляд розміру компенсації. Якщо у Львові для монетизації пільг потрібно 250 млн, в області – 400 млн, а нам місто виділяє 20 млн, а область дає 10 млн, то це є знущанням над автотранспортними підприємствами».

Також додамо, що 14 березня Кабмін прийняв постанови №196 та №197, якими фактично запроваджує в державі добровільну монетизацію пільг за проїзд пільговиків усіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах. Детальніше про це читайте у матеріалі Львівського порталу «Монетизація пільг: реальний порятунок чи чергова мильна бульбашка?».