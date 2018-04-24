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Львівщина потрапила у число областей з найбільш активною вакцинацією від кору

Юлія Шпак

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Львівщина потрапила у число чотирьох областей з найбільш активною вакцинацією від кору.  Про це сьогодні, 24 квітня, під час брифінгу «Європейський тиждень імунізації. Вакцини приносять результат!» повідомила головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з епідеміології Наталія Іванченко, передає прес-служба Львівської ОДА.

 

«За підсумками останніх трьох місяців, Львівщина входить у число чотирьох областей з найбільш активною вакцинацією від кору. Серед лідерів також Київська, Одеська, Івано-Франківська область», – зазначила Наталія Іванченко.

Зазначимо, що вчора, у межах Європейського тижня імунізації,  в Україні розпочався український тиждень імунізації.

«Мета цього Тижня – привернути увагу як медичної спільноти, так і батьків до імунізації, аби захисти себе та наших дітей. Але це потрібно робити не лише під час тижня вакцинації, а й щоденно. Для того, щоб у нас сформувався колективний імунітет, рівень вакцинації повинен сягнути 95%. Тоді держава буде вважатися безпечною», –  повідомила в.о.начальника відділу материнства і дитинства департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Любомира Кутневич.

Окрім того, вона додала, що на сьогодні в області є всі вакцини. Усі вони прекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Відтак, є якісними і безпечними.

Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА розробив наліпки з героями мультфільмів для дітей, котрі зробили щеплення з надписом «Ми – вакциновані».

«Таким чином ми хочемо, щоб наші діти звикали до думки, що вакцинація – це необхідний елемент у суспільстві, який гарантує їм захист. Діти повинні бути щасливі та вакциновані», – наголосила  Наталія Іванченко.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що В Україну доставили нову партію вакцини проти кору.

Про те, як львів’яни можуть вберегтися від кору – читайте у матеріалі Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням.

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