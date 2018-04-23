Цього тижня обіцяють полатати ями на дорозі Східниця – Пісочна

Цього тижня дорожники розпочнуть латати ями на автошляху Східниця – Пісочна. Про це сьогодні, 23 квітня, під час апаратної наради в Львівській ОДА повідомив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Руслан Кандибор , передає кореспондент Львівського порталу.

«Там вже неможливо проїхати. Зараз тисячі людей, які їдуть в сторону Трускавця та Східниці, просто проклинають все на світі», – обурився голова ЛОДА Олег Синютка.

Відтак Руслан Кандибор пообіцяв, що цього тижня будуть полатані вибоїни від селища Меденичі до села Пісочна.

Раніше Львівський портал повідомляв, що дороги на Львівщині найдорожчі в Україні та з найменшим гарантійним терміном експлуатації. Після цього Уряд змусив підрядників давати до 10 років гарантії на відремонтовані дороги. Окрім того стало відомо, що непрозорість проведення тендерів на виконання дорожніх робіт призводить до того, що державні кошти «розпилюють» між собою три монополісти, які фактично займаються перекачуванням мільярдів бюджетних грошей.

Також стало відомо, які дороги ремонтуватимуть на Львівщині у 2018-му. Інтерактивна мапа. Які вулиці ремонтуватимуть у 2018 році у Львові дивіться ТУТ.