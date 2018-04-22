Супрун у МОЗ почала ламати схеми, – Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що, прийшовши на посаду в.о. міністра охорони здоров’я України, Уляна Супрун почала ламати корупційні схеми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України.

«Говорять сьогодні, що лікарні в жахливому стані. І це правда. Але давайте скажемо і про те, що це стало можливим внаслідок недолугої політики минулих періодів, коли охорона здоров’я нікого не цікавила. А цікавив тільки контроль над закупівлями ліків – а це мільярди, і друга позиція – закупити обладнання і на тому ще вкрасти 30-50% (вартості). Прийшла Уляна Супрун і почала ці схеми ламати. А ми як Уряд обрали шлях зміни системи охорони здоров’я», – зазначив Володимир Гройсман.

Він наголосив, що розбудова лікарень та поліклінік належить до повноважень саме місцевих органів влади усіх ланок, тому також підкреслив, що «їм нічого не заважає будувати нові амбулаторії, палати та операційні».

«Я надалі сконцентруюся на тому, аби зарплата лікарів зростала. Ми також вийдемо з програмою підтримки й розвитку екстреної медицини», – додав Гройсман.

Нагадаємо, 3 квітня цього року комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я рекомендував парламенту прийняти звернення до Кабінету міністрів про відставку в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Зазначимо, Уляна Супрун є в.о. міністра охорони здоров’я України з серпня 2016 року. До неї обов’язки міністра охорони здоров’я був Віктор Шафранський.

За Супрун в Україні розпочали реформу охорони здоров’я за принципом «гроші йдуть за пацієнтом».