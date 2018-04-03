Профільний комітет Верховної Ради рекомендує звільнити Супрун

Сьогодні, 3 квітня, комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я рекомендував парламенту прийняти звернення до Кабінету міністрів про відставку в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Про це пише Українська правда, передає Львівський портал.

Рішення схвалити проект постанови №5642, внесений до парламенту ще 16 січня 2017 року, на сьогоднішньому засіданні підтримали 7 членів профільного комітету. Це сталося власне після заслуховування звіту Супрун та її заступників.

Голова комітету Ольга Богомолець зазначила, що в проекті постанови як причина звільнення Уляни Супрун вказана «гостра суспільна напруга, яка виникла у зв’язку із зривом програми державних закупівель ліків у 2016 році, що має ознаки службової недбалості».

На своїй сторінці у Facebook Богомолець також публікує свій перелік претензій до роботи керівництва МОЗ.

У свою чергу член комітету народний депутат Оксана Корчинська, яка голосувала проти цього рішення, вказує, що заслуховування звіту Супрун на комітеті, перетворили на «з’ясування стосунків».

«Розумієте, цю постанову зареєстрували півтора роки тому. 40 хвилин це були поодинокі питання до звіту, а фактично це було якесь слідче катування питаннями, які не стосувалися звіту уряду. З’ясування стосунків… Після звіту уряду пані Уляна пішла і в цей момент була проголосована постанова», – розповіла Корчинська.

На її думку, за недовіру Супрун голосувала «реакційна частина комітету, яка прагне повернутись до старої системи охорони здоров’я».

Як відомо, ініціаторами постанови №5642 є представники «Опозиційного блоку» Ігор Шурма та Олександр Вілкул.

Зазначимо, Уляна Супрун є в.о. міністра охорони здоров’я України з серпня 2016 року. До неї обов’язки міністра охорони здоров’я був Віктор Шафранський.

За Супрун в Україні розпочали реформу охорони здоров’я за принципом «гроші йдуть за пацієнтом»

Також нещодавно Львівський портал повідомляв, що Уляна Супрун має понад 500 тисяч доларів на пенсійному рахунку у США та разом із чоловіком мають внески в американських кредитних спілках на суму 3,6 мільйона доларів.