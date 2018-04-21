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Якої погоди львів’янам чекати завтра?

Олена Карп'юк

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У неділю, 22 квітня, у Львові та області синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів та +19 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

 

Вночі температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, вдень стовпчик термометру сягне до +19 градусів тепла.

Вітер вночі та вдень північно-західний, 7-12 м/с.

Опадів синоптики не прогнозують, однак 22-23 квітня на Львівщині збережеться надзвичайна пожежна небезпека (V клас).

Зазначимо, при такому рівні пожежної небезпеки заборонено розпалювати багаття у лісових, паркових зонах, дворах житлових будинків, на дитячих майданчиках і тим паче на балконах.

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