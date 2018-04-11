Рятувальники нагадують правила безпечного пікніка

Однією з причин виникнення пожеж в екосистемах є відпочинок на природі, під час якого люди влаштовують пікніки. Важливим елементом такого відпочинку є розпалювання вогнища. Рятувальники наголошують, що у суху та вітряну погоду, таке багаття може швидко стати неконтрольованим й стати причиною пожежі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Згідно з Правилами пожежної безпеки України, заборонено розпалювати багаття у лісових, паркових зонах, дворах житлових будинків, на дитячих майданчиках і тим паче на балконах.

Також не можна розводити багаття, користуватися відкритим вогнем на відстані менше 30 м від будівель та споруд, і викидати незагашене вугілля.

В окремих випадках для приготування їжі на відкритому вогні можна зменшувати ці відстані до 5 м, за умови наявності спеціально обладнаного вогнища, а також «вигородження місця застосування відкритого вогню негорючими конструкціями на максимальну висоту можливого полум’я». Забороняється залишати без догляду джерела відкритого вогню.

Місця для розведення багать треба утримувати очищеними до верхнього шару ґрунту, облямовувати смугою очищеного ґрунту не менше 2,5 м завширшки і розміщувати на відстані не менше 30 м від будинків та споруд, 25 м – до стоянок автотранспорту, 50 м – до хвойного та 25 м – до листяного лісового масиву.

Нагадаємо, у Львівській ОДА розробили інтерактивну карту місць Львівщини, де можна влаштовувати пікніки. Вона містить дані про кожну локацію, фотографії і географічні координати.

Будьте пильними та у разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером Служби порятунку «101».