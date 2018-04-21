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Львів'яни створили петицію до міськради щодо заборони сміттєперерорбного заводу на Пластовій

Наталя Дуляба

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Вчора, 20 квітня, у Єдиній системі місцевих петицій зареєстрували петицію до Львівської міськради щодо заборони будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13. Натомість під завод львів’яни просять знайти іншу земельну ділянку за межами міста. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Автор петиції Ярослав Возний зазначає, що вибір ділянки для будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13 викликає занепокоєння, бо, за його підрахунками, відстань до центру міста складає близько 5-6 км. Також він наголошує, що мешканці сусідніх районів будуть жити поруч «із цим осередком відходів».

«Під сумнівом те, наскільки “чистою” буде робота цього заводу, і яку шкоду довкіллю він завдаватиме. Влада в змозі знайти правильне місце для заводу, а не підсовувати бруд і сморід поближче до домівок львів’ян», – йдеться у петиції.

Зазначимо, станом на сьогодні, 21 квітня, під петицією підписались чотири людини. Для того, щоб її розглянула Львівська міськрада, потрібно зібрати 500 підписів.

Нагадаємо, 19 квітня під стінами Львівської міської ради із акцією протесту зібрались мешканці мікрорайону Знесіння, Кривчиць, Личаківського району та прилеглих до Львова сіл. Вони вимагали не допустити будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13, оскільки вважають, що він стане ще однією екологічною катастрофою. Позицію місцевих жителів підтримали депутати міськради Львова, вони закликали Андрія Садового розглянути альтернативу земельній ділянці на вулиці Пластовій, 13 для будівництва сміттєпереробного заводу.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, проти зведення у Львові сміттєпереробного заводу зібрали вже 1200 підписів мешканців.

Також 19 квітня під час сесії Львівської міської ради депутати погодили отримання 25 млн євро кредиту на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища та будівництво сміттєпереробного заводу.

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