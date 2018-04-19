У Львові створили дві міні-парковки, серед яких – парковка для готелю на вул. Листопадового чину. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 19 квітня, під час сесії Львівської міської ради. «За» проголосували 56 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Міськрада Львова доповнила перелік ділянок, визначених для платного паркування транспортних засобів, такими земельними ділянками:

вул. Листопадового Чину – вул. Б. Лепкого (8 паркомісць);

вул. Героїв УПА, 80 (6 паркомісць).

Водночас розповіла директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Ірина Кулинич пояснила, що ці дві парковки погодила профільна депутатська комісія, а парковка на вул. Листопадового чину буде для потреб тамтешнього готелю.

Нагадаємо, нещодавно Львівська міськрада ліквідувала 9 парковок, більшість із яких розташована у центрі міста.