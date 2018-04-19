ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові створили дві міні-парковки

Наталя Дуляба

|

У Львові створили дві міні-парковки, серед яких – парковка для готелю на вул. Листопадового чину. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 19 квітня, під час сесії Львівської міської ради. «За» проголосували 56 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Міськрада Львова доповнила перелік ділянок, визначених для платного паркування транспортних засобів, такими земельними ділянками:

  • вул. Листопадового Чину – вул. Б. Лепкого (8 паркомісць);
  • вул. Героїв УПА, 80 (6 паркомісць).

Водночас розповіла директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Ірина Кулинич пояснила, що ці дві парковки погодила профільна депутатська комісія, а парковка на вул. Листопадового чину буде для потреб тамтешнього готелю.

Нагадаємо, нещодавно Львівська міськрада ліквідувала 9 парковок, більшість із яких розташована у центрі міста.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому «АТБ» оновлює мережу?
Олександра ВОШИЦЬКА
Чому «АТБ» оновлює мережу?

Найвідоміша українська мережа продуктових маркетів працює як європейські лідери… Не так багато часу пройшло з тог...

Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам
Наталя ДУЛЯБА
Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам

1 вересня 2019 року у Львові розпочнуть тестову експлуатацію системи електронного квитка у громадському транспорті. Льві...

Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника
Соломія ГОЛОВІНА
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника

Напередодні Великодніх свят громадськість Львова зворохобило звинувачення керівника мистецько-культурного центру «Супутн...

Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»
Петро АДАМЕНКО
Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»

Сьогодні в нашій країні «АТБ-маркет» відомий чи не кожному громадянину. Це найбільша вітчизняна торговельна мережа, яка ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...