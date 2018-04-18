Колишній директор Органного залу через суд поновляється на посаді

Колишній директор Львівського будинку органної та камерної музики Юліан Винницький, який обіймав цю посаду 30 років поспіль, завтра у суді спробує повернути своє крісло, яке він втратив у листопаді минулого року. Про це повідомив заступник нового директора Тарас Демко.

За його словами, завтра у суді вирішуватиметься доля Органного залу, адже старий керівник у суді намагається повернути собі керівне крісло.

«Ми з Іваном Остаповичем (новий директор – ред.) працюємо у Львівському органному залі з середини листопада. Скоро півроку. І зараз, в той час, як Органний стрімко розвивається, триває судовий процес, – екс-директор Юліан Винницький, що займав посаду з 1988 року, хоче повернутись. І завтра о 9.45 відбудеться одне з вирішальних засідань. Він має групу підтримки та активно працює над своїм реваншем», – повідомив він.

Тарас Демко нагадує, що за півроку діяльності нового керівництва Органного залу встигли провести близько 150 подій.

«Ми вивчила всі виклики, що постали перед цим концертним залом, запрошували до участі у проектах топових світових зірок класичної сцени, не забували про місцевих музикантів, адже активно підтримаємо молодих. Багато часу і зусиль в нас зайняли і господарські питання – від ремонту до стратегії порятунку органа. Від форсування всіх можливих покращень до моменту, коли радіємо за перші результати. Про Органний дізнались, заговорили, почали приходити на концерти і купляти квитки», – зауважив він.

«Якщо ви вважаєте, що наша команда не дарма отримала цей шанс, підтримайте нас. І прийдіть на слухання Франківського суду, у четвер 19 квітня, вул Чупринки, 69», – додав Тарас Демко.

Як раніше повідомляв Львівський портал, у серпні 2017 цього року у Львові відбувся конкурс на посаду керівника Органного залу – тоді перемогу здобув Юліан Винницький, який обіймає цю посаду з 1988 року. Під час та після проведення конкурсу у мистецьких колах почався бунт через ймовірні порушення під час проведення конкурсу. Відтак у Львові створили спецкомісію, яка підтвердила факти порушень, тому було оголошено новий конкурс на заміщення посади керівника Органного дому.

Після чого діючий директор Органного залу Юліан Винницький звернувся у поліцію через оголошення повторного конкурсу на посаду, яку він обіймає майже 30 років. У мерії заявляли про блокування конкурсу. Із другої спроби директором Органного дому став Іван Остапович.