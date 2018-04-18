Для 11 безпритульних тварин із ЛКП «Лев» знайшли нових господарів

В ЛКП «Лев» знайшли нових господарів для 11 безпритульних тварин. Про це Львівському порталу повідомили у комунальному підприємстві.

Знайшовши нових господарів, у ЛКП «Лев» поділилися їхніми фото з тваринами:

Зазначимо, сьогодні в ЛКП «Лев» є також щонайменше 9 собак, для яких шукають нову домівку. Всіх, хто хоче взяти собі домашнього улюбленця, чекають щодня з 8:00 до 20:00 год. на вул. Промисловій,56.

Нагадаємо також, нещодавно у Верховній Раді провалили голосування за законопроект проти жорстокого поводження з тваринами.Законопроект мав заборонити та посилити кримінальну відповідальність не лише за вбивство та каліцтво, а й за жебрацтво із тваринами, що такі популярні у Львові.