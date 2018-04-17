У Верховній Раді провалили голосування за законопроект проти жорстокого поводження над тваринами

Депутатам Верховної Ради не вистачило одного голосу, аби ухвалити законопроект №6598 проти жорстокого поводження над тваринами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України та співавтор законопроекту Ігор Васюник, передає Львівський портал.
«Черговий прикрий наслідок безвідповідальності колег-парламентарів. Не вистачило одного голосу – провалили голосування за законопроект проти жорстокого поводження над тваринами (№6598)», – зазначив Ігор Васюник.
Законопроект №6598 мав би заборонити і посилити кримінальну відповідальність за:
– вбивство та каліцтво тварин
– утримання ведмедів та інших хижаків в ресторанах/готелях
– фотопослуги з тваринами в населених пунктах
– жебрацтво з тваринами
– використання тварин для «притравки»
– викидання тварин на вулицю та інше.
Олена Карп'юк