У Верховній Раді провалили голосування за законопроект проти жорстокого поводження над тваринами

Депутатам Верховної Ради не вистачило одного голосу, аби ухвалити законопроект №6598 проти жорстокого поводження над тваринами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України та співавтор законопроекту Ігор Васюник, передає Львівський портал.

«Черговий прикрий наслідок безвідповідальності колег-парламентарів. Не вистачило одного голосу – провалили голосування за законопроект проти жорстокого поводження над тваринами (№6598)», – зазначив Ігор Васюник.

Законопроект №6598 мав би заборонити і посилити кримінальну відповідальність за:

– вбивство та каліцтво тварин

– утримання ведмедів та інших хижаків в ресторанах/готелях

– фотопослуги з тваринами в населених пунктах

– жебрацтво з тваринами

– використання тварин для «притравки»

– викидання тварин на вулицю та інше.