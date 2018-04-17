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Геріатричному пансіонату виділили мільйон на пожежну безпеку

Соломія Головіна

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Депутати Львівської обласної ради передбачили на проведення протипожежних заходів у Львівському  геріатричному пансіонаті 958 тис. грн. Відповідне рішення прийняли під час нинішнього сесійного засідання, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Власне у внесених змінах до обласного бюджету заклали кошти на пожежну безпеку геріатричного пансіонату.

Як пояснив директор департаменту фінансів Львівської ОДА, відповідним рішенням планується провести перерозподіл фінансового ресурсу для Львівського геріатричного пансіонату, зменшивши видатки бюджету розвитку в частині проведення реконструкційних робіт і спрямувати фінансовий ресурс у обсязі 958 тис. грн на проведення протипожежних заходів у пансіонаті.

Нагадаємо, раніше облрада обіцяла виділити геріатричному пансіонату у Львові три мільйони. Львівський геріатричний пансіонат є під загрозою закрити через неналежне дотримання правил пожежної безпеки.

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