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У Львові розшукали 16-річну червоноградку, яка пішла гуляти з інтернетним кавалером, і пропала

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У Львові розшукали 16-річну червоноградку, яка поїхала до Львова на зустріч із хлопцем, з яким познайомилася в інтернеті, і пропала. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

 

У ніч на 12 квітня патрульні отримали виклик від сім’ї з Червонограда про те, що їхня донька пішла о 16 годині з дому і досі не повернулася. Заявники розповіли, що їм вдалося з’ясувати, що їхня дитина познайомилася з хлопцем через інтернет і могла поїхати до нього до Львова. Допоки мама займалася пошуками дівчини у рідному місті, тато поїхав до Львова. До чоловіка долучилися патрульні і разом з ним обстежили кілька готелів, нічних клубів, розпитали водіїв таксі, заїжджали у медичні заклади, однак про неповнолітню ніхто не чув.

Фото дівчини розмістили у соцмережах і вже через деякий час патрульні отримали результат. Вдалося зв’язатися з хлопцем через програму обміну текстовими повідомленням. За кілька хвилин він зателефонував до батька і вони зустрілися в центрі Львова. З дівчиною було все гаразд. За її словами, вони гуляли цілу ніч містом.

«Шановні батьки, зверніть увагу з ким спілкуються Ваші діти в інтернеті і та нагадайте їм про безпеку», – наголошують у патрульній поліції.

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