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На одній міжнародній конференції Львів заробляє до шести мільйонів

Олена Карп'юк

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У 2017 році у Львові відбулися 397 конференцій, із яких 74 – міжнародні. Лише на одній міжнародній конференції місто заробляє до 6 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Торік Львів здобув право на проведення Міжнародного медичного конгресу товариства хірургів-герніологів Європи. А це – близько 400 закордонних гостей. А ми знаємо, що один конференц-делегат у середньому витрачає понад 100 доларів упродовж дня. Тож загалом лише одна міжнародна конференція принесе місту економічну вигоду в розмірі близько 6 млн грн», – розповіла директорка ЛКП «Львівське конференц-бюро» Ліна Остапчук.

До 2020 року у Львові хочуть провести 100 міжнародних конференцій.

Як повідомляв Львівський портал раніше, у міській раді Львова хочуть дізнатися, скільки саме грошей місто заробило на конференціях. Для цього до березня 2019 року проводитимуть комплексне соціологічне дослідження ринку ділової гостинності Львова.

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