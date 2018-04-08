У ніч на Великдень львівські патрульні спіймали десятьох п’яних водіїв

У ніч на сьогодні, 8 квітня, у Львові та області виникли дві ДТП, також патрульні спіймали десятьох нетверезих водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.
«Ніч на Великдень минула спокійно. Патрульні Львівської області опрацювали 161 завдання. У Львові та області сталося лише дві ДТП. Одну крадіжку патрульні виявили і розкрили самостійно ще до заяви на оперативну лінію 102», – йдеться у повідомленні.
Загалом патрульні винесли 79 постанов за порушення правил дорожнього руху. Також10 протоколів склали на водіїв за нетверезе керування. Жодних надзвичайний ситуацій чи серйозного порушення громадського порядку зафіксовано не було.
Олена Карп'юк