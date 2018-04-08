У ніч на Великдень львівські патрульні спіймали десятьох п’яних водіїв

У ніч на сьогодні, 8 квітня, у Львові та області виникли дві ДТП, також патрульні спіймали десятьох нетверезих водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.

«Ніч на Великдень минула спокійно. Патрульні Львівської області опрацювали 161 завдання. У Львові та області сталося лише дві ДТП. Одну крадіжку патрульні виявили і розкрили самостійно ще до заяви на оперативну лінію 102», – йдеться у повідомленні.

Загалом патрульні винесли 79 постанов за порушення правил дорожнього руху. Також10 протоколів склали на водіїв за нетверезе керування. Жодних надзвичайний ситуацій чи серйозного порушення громадського порядку зафіксовано не було.