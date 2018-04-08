ОСТАННІ НОВИНИ

У ніч на Великдень львівські патрульні спіймали десятьох п’яних водіїв

Олена Карп'юк

|

У ніч на сьогодні, 8 квітня, у Львові та області виникли дві ДТП, також патрульні спіймали десятьох нетверезих водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.

 

«Ніч на Великдень минула спокійно. Патрульні Львівської області опрацювали 161 завдання. У Львові та області сталося лише дві ДТП. Одну крадіжку патрульні виявили і розкрили самостійно ще до заяви на оперативну лінію 102», – йдеться у повідомленні.

Загалом патрульні винесли 79 постанов за порушення правил дорожнього руху. Також10 протоколів склали на водіїв за нетверезе керування. Жодних надзвичайний ситуацій чи серйозного порушення громадського порядку зафіксовано не було.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Королі готівки
Наталя ДУЛЯБА
Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив деклар...

Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?

Кожного Різдва та Великодня Львів наповнюється неймовірною атмосферою свята та готує для свої мешканців та туристів чима...

Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2

Трагедія у Росії за тиждень підняла на вуха майже всю Україну. Більшість громадян почали бити на сполох через можливе не...

Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?
Омелян ШЕВЧУК
Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?

29 березня цього року, близько 08.30 ранку, на в’їзді до приватного будинку відомого львівського бізнесмена виявили розт...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...