На «Обливаний» понеділок львів’янам обіцяють до +23 градусів тепла

Завтра, 9 квітня, на «Обливаний» понеділок синоптики у Львові та області прогнозують до +23 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі температура повітря становитиме 6-8 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 21-23 градусів тепла.

Вітер вночі та вдень південно-східний, 5-10 м/с.

Cонячно, без опадів.

Як повідомляв Львівський портал раніше, завтра на площі Ринок відбудуться традиційні Великодні обливання. Тут облаштують спеціальний мокрий майданчик із зонами доступу до води.

Також через це площею Ринок завтра не курсуватимуть трамваї.