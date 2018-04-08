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Завтра площею Ринок не курсуватимуть трамваї

Олена Карп'юк

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Завтра, 9 квітня, на площі Ринок відбудеться святкове поливання водою. Через це з 12:00 до 15.00 год. електротранспорт на площі Ринок не курсуватиме. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Поливання» на площі Ринок триватиме також із 12:00 до 15:00 год. Втім обливання в інші години та за межами пл. Ринок заборонені, тому за порядком стежитимуть працівники поліції та «Муніципальна варта».

Зазвичай під час «Поливань» використовується до 20 метрів кубічних питної води.

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