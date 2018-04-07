«Поливаний понеділок». Де у Львові можна обливатися

Для львів’ян та гостей міста 9 квітня 2018 року відбудеться традиційне загальноміське свято «Поливаний понеділок». Святкові обливання водою пройдуть на площі Ринок вже п’ятий рік поспіль. Тут облаштують спеціальний мокрий майданчик із зонами доступу до води. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Обливання відбуватимуться з 12.00 год. і триватимуть до 15.00 год. Поливання в інші години та за межами пл. Ринок – не дозволено, тому за порядком стежитимуть працівники поліції та «Муніципальна варта». У зв’язку з поливанням, з 12.00 до 15.00 год. електротранспорт на площі Ринок не курсуватиме.

Водні баталії проходитимуть просто неба. У Львівводоканалі повідомляють, що під час роботи установок зазвичай використовується до 20 метрів кубічних питної води.

«Поливаний понеділок – це не просто так званий «фестиваль води», а традиційна подія, яка відбувається у Львові, щоби мешканці та гості міста змогли спільно розділити радість Великодня, весело і водночас культурно провести час. Закликаємо молодь в цей день поводитися з повагою до інших, дотримуватися правил безпеки, показати хороші манери, інтелігентність та стриманість. Будьмо відповідальними та відсвяткуймо радість Христового Воскресіння з любов’ю та пошаною до своїх ближніх», – прокоментувала в.о. начальника управління внутрішньої політики Марія Пилипчук.

Організатори заходу просять учасників заздалегідь подбати про змінний одяг та бажають файної традиційної забави.

Зауважмо, що синоптики на понеділок прогнозують ясну погоду і 20 градусів тепла.