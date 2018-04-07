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Біля Трускавця виявили нове провалля

Омелян Шевчук

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У селі Модричі Дрогобицького району, за 400 м праворуч від автодороги Дрогобич – Трускавець, виявлено новоутворене ґрунтове провалля розміром 4х4 метри та близько 4 метри у глибину. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

 

Провалля знаходиться за 500 метрів від будівель та за 100 мнтрів від електричної опори. Район провалля огороджено.

Рівень загрози, внаслідок виникнення провалля, встановлюється.

Нагадаємо, на території шахтного поля рудника №2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» 30 вересня 2017 року виявили провалля земної поверхні.

Як відомо, в ніч на 30 вересня на Львівщині пройшов незначний землетрус. Згодом на території с. Модричі, Дрогобицького району відбувся обвал карстової породи діаметром 200 метрів, глибиною 30 метрів.

У обласній екоінспекції заявили про те, що площа провалля, яке утворилося після землетрусу, буде збільшуватися, більше того – можливі і нові зсуви.

2 листопада 2017 року біля Трускавця сталося нове карстове провалля. У вирву потрапила ріка Вишниця.Після цього річку «заховали» у трубу, щоби провалля не розмивалося й далі.

За даними геологів, вздовж дороги Східниця–Пісочне можуть статися нові карстові провалля.

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