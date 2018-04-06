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Львів поступово втілює плани медичної реформи згідно з чинним законодавством, - Зуб

Юлія Шпак

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Всі медичні заклади міста, які надають первинну допомогу, готові до роботи в нових умовах – усі лікарі забезпечені комп’ютерами, пройшли відповідні навчання і мають цифрові підписи, а лікарні і поліклініки уже зареєстровані в системі e-Health. Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб, передає прес-служба ЛМР.

 

«Ми поступово втілюємо медичну реформу і запропоновану систему стосунків між лікарем і пацієнтом, відповідно до чинного законодавства. Тобто всі робочі місця сімейних лікарів стовідсотково забезпечені комп’ютерами з підключення до інтернет-мережі та необхідною технікою, всі лікарі мають електронні цифрові підписи та пройшли відповідні навчання.

Усі заклади охорони здоров’я міста Львова, які надають первинну медичну допомогу, зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я, і зараз завершується процес реєстрації сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів в цій системі.

Процес підписання декларацій відбувається поступово і є безтерміновим, тому моє завдання як керівника – так організувати роботу закладів охорони здоров’я, щоб ми мінімізували ризики, помилки, і все зробили правильно згідно з чинним законодавством.

Тобто місто повністю готове до реформи і ми поступово рухаємося в цьому напрямку – втілюємо плани медичної реформи», – наголосив Володимир Зуб.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що станом на початок квітня жоден заклад охорони здоров’я міста Львова в систему e-Health не зареєстрований. Пізніше в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що заклади охорони здоров’я Львова вже зареєструвалися в системі eHealth.

В рамках медреформи із 2 квітня стартувала національна кампанія «Обери свого лікаря». Покрокову інструкцію обрання лікаря дивіться тут.

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