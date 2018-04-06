Медзаклади Львова вже зареєструвалися в системі eHealth, - Супрун

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що заклади охорони здоров’я Львова вже зареєструвалися в системі eHealth. Про це вона написала на своїй сторінці Twitter.

«Щойно завершила розмову з начальником управління охорони здоров‘я міста Львів, Володимиром Зубом: заклади міста зареєструвалися в системі eHealth, лікарі готові і від сьогодні починають підписувати декларації з пацієнтами», – зазначила вона.

Львівський портал повідомляв, що станом на початок квітня жоден заклад охорони здоров’я міста Львова в систему e-Health не зареєстрований.

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