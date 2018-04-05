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Підпал 3 га сухої трави під Львовом: винуватців оштрафували

Олена Карп'юк

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Вчора, 4 квітня, громадські інспектори з охорони довкілля зафіксували факт навмисного підпалу залишків сухої трави на території с. Солонка Пустомитівського району. Про це Львівському порталу повідомили у Державній екологічній інспекції у Львівській області.

 

Внаслідок підпалу вогоньохопив площу орієнтовно 3 га, також зайнялися приміщення сільських очисних споруд.

На місце події приїхали рятувальники, які ліквідували пожежу. На порушників склали протокол про адміністративне правопорушення.

Зазначимо, сьогодні штраф за самовільне спалювання рослинності становить від 170 до 340 грн. Однак Мінекології планує підвищи його розмір до 3000-6000 грн.

Загалом протягом минулої доби на території Львівщини сталося 10 підпалів сухостою.

Нагадаємо, нещодавно Львівський портал писав про наслідки, які несе за собою спалювання сухої трави. Детальніше про це читайте тут.

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