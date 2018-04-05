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Минулої доби на Львівщині сталося 10 підпалів сухостою

Омелян Шевчук

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За 4 квітня зафіксовано 10 подій, пов’язаних із пожежами у природних екосистемах (загоряння сухої трави та чагарників загальною площею 3,945 га. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

 

Зокрема:

-4 квітня о 12:16 год. надійшло повідомлення про пожежу в м. Трускавець по вул. Городище, на відкритій території. Вогнем знищено суху траву та чагарник на площі 1 300 м2.

– 4 квітня о 12:46 год. надійшло повідомлення про пожежу в с. Струтин Золочівського району на відкритій території, земельна ділянка належить Струтинській СР. Вогнем знищено суху траву на площі 200 м2, дерев’яні піддони на площі 400 м2, металевий ангар розміром 10×20 м, преформи на площі 80 м2, що належать філії ТзОВ «Карпатські мінеральні води».

-4 квітня о 13:35 год. надійшло повідомлення про пожежу в с. Солонка Пустомитівського району на відкритій території, земельна ділянка належить «Солонківській об’єднаній територіальній громаді». Вогнем знищено суху траву на площі 1500 м2.

-4 квітня о 14:26 год надійшло повідомлення про пожежу в с. Стоянів Радехівського району на відкритій території, земельна ділянка належить Стоянівській СР. Вогнем знищено суху траву та чагарник на площі 15 000 м2.

-4 квітня о 14:37 год надійшло повідомлення про пожежу в с. Наварія Пустомитівського району на відкритій території, земельна ділянка належить Пустомитівській МР. Вогнем знищено суху траву та чагарник на площі 15 700 м2.

-4 квітня о 15:57 год. надійшло повідомлення про пожежу в с. Бірки Яворівського району земельна ділянка належить Бірківській СР. Вогнем знищено суху траву та чагарник на площі 1500 м2.

-4 квітня о 17:13 год. надійшло повідомлення про пожежу в сел. Запитів Кам’янка-Бузького району на відкритій території, земельна ділянка належить Запитівській селищної ради. Вогнем знищено суху траву та чагарник на площі 1000 м2.

-4 квітня о 17:16 год. надійшло повідомлення про пожежу в с. Сороки Львівські Пустомитівського району на відкритій території, земельна ділянка належить Мурованській ОТГ. Вогнем знищено суху траву на площі 1100 м2.

4 квітня о 18:.41 год. надійшло повідомлення про пожежу в с. Малі Підліски Жовківського району на відкритій території, земельна ділянка належить ЛКП «Новий Львів». Вогнем знищено суху траву та чагарник на площі 950 м2.

– 4 квітня о 20:.15 год. надійшло повідомлення про пожежу в с. Тростянець Миколаївського району на відкритій території, земельна ділянка належить Укрзалізниці. Вогнем знищено суху траву та чагарнику окремими осередками на площі 1000 м2.

Скільки гине молодих рослин і дерев, хробаків, комах, равликів, польових звірів, птахів, яєць птахів, залишається під землею кротів, згоряє заживо в норах зайців – ні цифрами ні фото не передати.

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