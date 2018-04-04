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Мінекології хоче вдесятеро збільшити розмір штрафів за самовільне спалювання рослинності

Наталя Дуляба

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Якщо сьогодні максимальний розмір штрафу за самовільне спалювання рослинності становить 340 гривень, то Міністерство екології виступає за те, аби збільшити адмінвідповідальність до 3000–6000 гривень. Про це на своїй Facebook-сторінці написав Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, передає Львівський портал.

 

«Ще не встиг повністю зійти сніг, як отримуємо тривожні повідомлення з регіонів про факти пожеж в екосистемах. Зараз розмір штрафу за такий злочин перед природою становить від 170 до 340 грн. Навряд чи це серйозно може лякати паліїв. Мінприроди виступає за суттєве підвищення штрафів за випалювання рослинності. Законопроект щодо посилення відповідальності за випалювання рослинності вже передано на погодження до Мін’юсту», – написав Остап Семерак.

У законопроекті передбачено:

– за самовільне випалювання рослинності або її залишків накладати на осіб штрафи від 3060 до 6120 гривень (від 180 до 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян);

– за ті самі дії, вчинені в межах території та об’єктів природно-заповітного фонду України, в зоні відчуження розмір штрафу для громадян може сягати понад 12 000 гривень (від 360 до 720 неоподаткованих мінімумів доходів громадян), а для юридичних та посадових осіб –більше 20 000 гривень (від 1200 до 1800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Нещодавно Львівський портал писав про наслідки, які несе за собою спалювання сухої трави. Детальніше про це читайте тут.

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