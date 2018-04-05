Перевірка розважальних закладів Львова: у кінотеатрі імені Довженка виявили порушення вимог пожежної безпеки

Вчора, 4 квітня, під час перевірки кінотеатру «Кінопалац ім. Олександра Довженка» фахівці Головного управління ДСНС України у Львівській області виявили порушення вимог пожежної безпеки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Як зазначають у відомстві, у кінотеатрі є два зали, розраховані на 250 та 750 відвідувачів. Більший кінозал має у кожному ряді по 35 місць для сидіння. Рятувальники зазначають, що згідно вимог пожежної безпеки, такій ряди повинні бути посередині розділені рядом для евакуації.

Під час огляду представники адміністрації кіноцентру запевняли, що слідкують за тим, аби евакуаційні виходи завжди були доступними та відкритими. Але фахівці ДСНС помітили ряд суттєвих порушень, які можуть завадити швидкій евакуації відвідувачів. Зокрема, сходова клітина закладу не обладнана аварійним освітленням, яке, згідно вимог, повинно обов’язково бути забезпеченим. У випадку виникнення пожежі у будівлі, електропостачання вимикається. Саме аварійне освітлення у повній темряві стає маркером для людей, де шукати шляхи порятунку.

Також допускається сполучення шляхів порятунку із пожежонебезечними приміщеннями, які не відокремлені протипожежними перешкодами.

Подекуди біля сходів можна було побачити нагромадження предметів, зроблених із горючих матеріалів. Адміністрація закладу пояснила це тим, що у деяких приміщеннях проводяться ремонтні роботи. Але таке пояснення є абсурдним у питанні гарантування безпеки відвідувачів.

Рятувальники зауважили, що у кінотеатрі відсутні системи пожежної автоматики, немає датчиків виявлення диму чи вогню.

Під час перевірки фахівці ДСНС неодноразово помічали влаштовані тимчасові ділянки електромережі. Такі порушення часто й стають основною причиною виникнення загоряння. Адміністрація закладу пообіцяла звернути увагу на цей недолік й негайно його усунути.

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Позитивним моментом під час перевірки рятувальники зазначили те, що кінотеатр обладнаний системою внутрішнього протипожежного водопроводу, і ця система є справною. Отже, у випадку виникнення пожежі адміністрація зможе скористатися нею аби ліквідувати загорання.

Фахівці ДСНС звернули увагу представників закладу й на те, аби вони слідкували за вчасним обслуговуванням вогнегасників. Адже саме вони є першочерговим інструментом для цілей пожежогасіння. За результатами даної перевірки готуються матеріали, які будуть передані до адміністративного суду щодо призупинки діяльності цього об’єкту, до повного усунення виявлених порушень.

Завершилася перевірка комплексним навчанням. Фахівці ДСНС зімітували умовну пожежу, й провели оцінку дій персоналу закладу у випадку виникнення пожежі. Відвідувачів з кіноцентру евакуювали, а на місце події негайно прибув пожежно-рятувальний підрозділ.

Зазначимо, що упродовж квітня – червня на Львівщині заплановано проведення перевірок на 2058 об’єктах з масовим перебуванням людей. Вже 140 таких об’єктів проінспектували.

Нагадаємо, Львівський портал вирішив провести ревізію розважальних закладів у нашому місті, щоби побачити, чи готові вони до надзвичайних ситуацій. Всі подробиці читайте у матеріалі «Евакуаційне закулісся Львова».

Також Львівський портал провів інспекцію у місцях, де вирує нічне життя міста – популярних нічних клубах Львова.

Фото та відео: ДСНС